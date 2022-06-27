Дрэймонд Грин: «Леброн был прав, 4-й титул – это безумие»

Форвард «Голден Стэйт» отметил значимость победы в финале НБА этого года.

«Разница между третьим титулом и четвертым просто огромная. Я разговаривал по телефону с Леброном после финала и сказал ему: «Иметь четыре титула вместо трех – это безумие». И он такой: «Я говорил тебе, это сумасшедшее чувство», – заявил Грин.

Дрэймонд и Леброн по четыре раза становились чемпионами НБА за карьеру. Форвард «Уорриорз» делал это в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах, лидер – в 2012, 2013, 2016 и 2020.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы