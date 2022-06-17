Андре Игудала: «Стеф Карри застолбил за собой звание лучшего разыгрывающего в истории»

Форвард «Уорриорз» считает, что четвертый чемпионский титул в послужном списке позволяет называть его лучшим первым номером в истории НБА.

«Стеф сегодня застолбил – хотя не только сегодня – но он застолбил за собой звание лучшего разыгрывающего в истории», – заявил Игудала.

Карри стал всего 7-м игроком в истории НБА с 4 титулами и 2 наградами MVP.

Карри впервые стал самым ценным игроком финальной серии.

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!