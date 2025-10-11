ACB. «Уникаха» встретится с «Гран-Канарией», «Андорра» примет «Тенерифе» и другие матчи
Сегодня, 11 октября, в рамках чемпионата Испании пройдут четыре матча.
«Гран-Канария» примет «Уникаху», «Тенерифе» сыграет с «Андоррой».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 1-0, Тенерифе – 1-0, Уникаха – 1-0, Сарагоса – 1-0, Сан-Пабло Бургос – 1-0, Мурсия – 1-0, Форса Льейда – 1-0, Ховентуд – 1-0, Валенсия – 1-0, Барселона – 0-1, Гранада – 0-1, Гран-Канария – 0-1, Жирона – 0-1, Манреса – 0-1, Бильбао – 0-1, Бреоган – 0-1, Баскония – 0-1, Андорра – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
