Чемпионат Турции. «Тофаш» примет «Тюрк Телеком», «Мерсин» сыграет с «Бахчеширом» и другие матчи
11 октября в чемпионате Турции пройдут три матча.
«Тюрк Телеком» встретится с «Тофашем», «Бахчешир» примет «Мерсин».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Бешикташ – 3-0, Бахчешехир – 2-0, Трабзонспор – 2-0, Анадолу Эфес – 2-0, Петким Спор – 1-1, Маниса – 1-1, Каршияка – 1-1, Меркезефенди – 1-1, Мерсин – 1-1, Галатасарай – 1-1, Тофаш – 1-1, Фенербахче – 1-1, Тюрк Телеком – 0-2, Эсенлер Эроспор – 0-2, Бурсаспор – 0-2, Бююкчекмедже – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
