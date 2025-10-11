  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джо Маззулла: «У Уго Гонсалеса нет никаких проблем с пониманием. Взбесила статья о его сложностях с английским»
0

Джо Маззулла: «У Уго Гонсалеса нет никаких проблем с пониманием. Взбесила статья о его сложностях с английским»

Джо Маззулла отрицает трудности в общении с Уго Гонсалесом.

Испанский новичок готовится к первому сезону в НБА. Сообщалось, что у него проблемы с английским.

«Кто написал, что у него сложности с языковым барьером? Никаких. Он говорит на нескольких языках. Вообще, если знаете испанский, обращайтесь к нему на нем. Мне не понравилась статья, у него никаких сложностей с пониманием. Прям взбесило.

Я перехожу на испанский, когда кричу на него. А так он все прекрасно понимает. Мы только ругаемся на испанском.

Парень хочет побеждать и становиться лучше. Он отлично тренирован, вышел из замечательной системы, делает все, что от него требуют, и постоянно прогрессирует», – заключил главный тренер «Селтикс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoНБА
logoДжо Маззулла
logoБостон
Уго Гонсалес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Индиана» встретится с «Оклахомой», «Мемфис» сыграет с «Атлантой»
23 минуты назад
Дэвид Бекхэм сделал забавное фото с Шакилом О’Нилом и Яо Мином
335 минут назадФото
Егор Дёмин будет играть в кроссовках Way Of Wade XII
50 минут назадФото
Единая лига ВТБ. 16+15 Бингэма помогли УНИКСу победить «Уралмаш», «Бетсити Парма» разгромила «Самару»
12сегодня, 16:08
Спортивный врач Брайан Саттерер о травме Леброна Джеймса: «Это когда он начал играть в гольф и впервые совершать много вращений позвоночника?»
2сегодня, 15:59
Эрик Споэльстра: «Каспарас Якучионис действительно видит площадку и не боится розыгрышей, что приводило к потерям на студенческом уровне»
сегодня, 15:28
Саша Везенков стал MVP 3-го тура Евролиги
сегодня, 15:13
Душан Алимпиевич: «Баскетбол в Сербии самый важный вид спорта. Никаких иностранцев, это не для нас»
сегодня, 14:59
Прешес Ачиува: «Негарантированный – это ключевое слово в лиге сейчас»
сегодня, 14:46
Эрик Споэльстра: «Думаю, Прешес Ачиува теперь лучше нас понимает»
сегодня, 14:29
Ко всем новостям
Последние новости
Ростислав Вергун: «Важно видеть, что ребята продолжают верить в себя и способны возвращаться после неудач»
7 минут назад
Велимир Перасович: «Уралмаш» приехал остановить наши быстрые переходы и оказывать давление. У нас был крайне неудачный день с точки зрения реализации»
14 минут назад
Джален Рейнольдс первым среди иностранцев добрался до отметки в 2500 очков в Единой лиге ВТБ
42 минуты назад
Евгений Пашутин: «Стремимся к игре на уровне топовых клубов, у нас все для этого есть: ростер, взаимопонимание, организация»
57 минут назад
Владислав Коновалов о крупном поражении от «Бетсити Пармы»: «У нас травма за травмой, вновь дебюты, не хватило решений и опыта»
1сегодня, 16:15
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Тюрк Телеком», «Мерсин» сыграет с «Бахчеширом» и другие матчи
сегодня, 14:52Live
Брат Данкана Робинсона погиб в апреле после второй попытки самоубийства
2сегодня, 14:12
Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Ле-Ман», «Шоле» встретится с «Дижоном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Греции. ПАОК примет «Ираклис», «Марусси» сыграет с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Варезе», «Брешия» примет «Тренто» и другие матчи
сегодня, 12:40