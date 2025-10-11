Джо Маззулла: «У Уго Гонсалеса нет никаких проблем с пониманием. Взбесила статья о его сложностях с английским»
Джо Маззулла отрицает трудности в общении с Уго Гонсалесом.
Испанский новичок готовится к первому сезону в НБА. Сообщалось, что у него проблемы с английским.
«Кто написал, что у него сложности с языковым барьером? Никаких. Он говорит на нескольких языках. Вообще, если знаете испанский, обращайтесь к нему на нем. Мне не понравилась статья, у него никаких сложностей с пониманием. Прям взбесило.
Я перехожу на испанский, когда кричу на него. А так он все прекрасно понимает. Мы только ругаемся на испанском.
Парень хочет побеждать и становиться лучше. Он отлично тренирован, вышел из замечательной системы, делает все, что от него требуют, и постоянно прогрессирует», – заключил главный тренер «Селтикс».
