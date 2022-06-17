Стеф Карри расплакался после победы в 6-м матче и завоевания титула

Лидер «Уорриорз» не сдержал эмоций после победы в шестом матче финальной серии с «Селтикс» (103:90, 4-2) и завоевания чемпионского титула.

Карри на последних секундах встречи расплакался и сел на паркет.

Карри единогласно признан самым ценным игроком решающей серии. Он получил 11 голосов журналистов из 11 возможных.

В шести матчах финальной серии Карри в среднем набирал 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи при 44% с дуги. В заключительной встрече в на счету Стефа 34 очка, 7 подборов и 7 передач.

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!