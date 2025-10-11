0

Саша Везенков стал MVP 3-го тура Евролиги

Евролига назвала самого ценного игрока третьего тура.

Им стал форвард Саша Везенков из «Олимпиакоса».

Везенков помог своей команде справиться с «Дубаем» (86:67), набрав 25 очков, 11 подборов и 1 блок-шот. Баскетболист реализовал 6 из 8 двухочковых и 3 из 6 дальних бросков.

Это 15-й недельный титул игрока, впереди только Нандо Де Коло (16) и Шейн Ларкин (19).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoШейн Ларкин
logoОлимпиакос
logoДубай
logoАлександар Везенков
logoЕвролига
logoНандо Де Коло
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. 20+12 от Монеке помогли «Црвене Звезде» обыграть «Фенербахче», «Жальгирис» справился с «Баварией» и другие результаты
4вчера, 20:59
«Иди туда, где ты нужен». Филип Петрушев рассказал о переходе в «Дубай»
вчера, 16:17
Эван Фурнье пропустит матч с «Дубаем»
вчера, 12:30
Главные новости
Джо Маззулла: «У Уго Гонсалеса нет никаких проблем с пониманием. Взбесила статья о его сложностях с английским»
только что
Эрик Споэльстра: «Каспарас Якучионис действительно видит площадку и не боится розыгрышей, что приводило к потерям на студенческом уровне»
15 минут назад
Душан Алимпиевич: «Баскетбол в Сербии самый важный вид спорта. Никаких иностранцев, это не для нас»
44 минуты назад
Прешес Ачиува: «Негарантированный – это ключевое слово в лиге сейчас»
57 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС принимает «Уралмаш», «Бетсити Парма» разгромила «Самару»
7сегодня, 14:30Live
Эрик Споэльстра: «Думаю, Прешес Ачиува теперь лучше нас понимает»
сегодня, 14:29
Дилан Харпер о навесе на Виктора Вембаньяму: «Думаешь, что бросил слишком высоко, а оказывается, что низковато»
сегодня, 13:55
Егор Дёмин подписал рекламный контракт со спортивным брендом Дуэйна Уэйда в сотрудничестве с Li-Ning
9сегодня, 13:35Фото
Стивен Эй Смит: «Не беспокоюсь по поводу травмы Леброна Джеймса. Меня волнует только плей-офф»
сегодня, 13:30
«Никс» отказались от иска к «Рэпторс» по поводу кражи конфиденциальной информации в 2023 году
сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Тюрк Телеком», «Мерсин» сыграет с «Бахчеширом» и другие матчи
51 минуту назадLive
Брат Данкана Робинсона погиб в апреле после второй попытки самоубийства
2сегодня, 14:12
Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Ле-Ман», «Шоле» встретится с «Дижоном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Греции. ПАОК примет «Ираклис», «Марусси» сыграет с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Варезе», «Брешия» примет «Тренто» и другие матчи
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Партизан» сыграет со «Сплитом», «Будучность» встретится с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
сегодня, 12:40
ACB. «Уникаха» встретится с «Гран-Канарией», «Андорра» примет «Тенерифе» и другие матчи
1сегодня, 12:40
Билл Расселл и Эйжа Уилсон – единственные игроки в истории НБА и женской НБА, завоевавшие три титула чемпиона и три MVP за четыре сезона
3сегодня, 07:06
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
вчера, 12:32
Скотти Уилбекин вошел в заявку «Фенербахче» на матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 19:59