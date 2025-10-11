Саша Везенков стал MVP 3-го тура Евролиги

Евролига назвала самого ценного игрока третьего тура.

Им стал форвард Саша Везенков из «Олимпиакоса ».

Везенков помог своей команде справиться с «Дубаем » (86:67), набрав 25 очков, 11 подборов и 1 блок-шот. Баскетболист реализовал 6 из 8 двухочковых и 3 из 6 дальних бросков.

Это 15-й недельный титул игрока, впереди только Нандо Де Коло (16) и Шейн Ларкин (19).