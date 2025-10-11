Брат Данкана Робинсона погиб в апреле после второй попытки самоубийства
Данкан Робинсон собирается помогать в борьбе с психическими заболеваниями.
Семья баскетболиста «Детройта» открывает фонд Robinson Family Foundation. Защитник рассказал о своей трагедии.
Его брат Илай Робинсон совершил вторую, на этот раз успешную, попытку самоубийства в апреле этого года. Илай много лет боролся с параноидной шизофренией и алкогольной зависимостью.
«Моя цель – превратить боль во что-то более позитивное. И сделать это так, чтобы его имя не было забыто», – поделился Робинсон.
