Брат Данкана Робинсона погиб в апреле после второй попытки самоубийства

Данкан Робинсон собирается помогать в борьбе с психическими заболеваниями.

Семья баскетболиста «Детройта» открывает фонд Robinson Family Foundation. Защитник рассказал о своей трагедии.

Его брат Илай Робинсон совершил вторую, на этот раз успешную, попытку самоубийства в апреле этого года. Илай много лет боролся с параноидной шизофренией и алкогольной зависимостью.

«Моя цель – превратить боль во что-то более позитивное. И сделать это так, чтобы его имя не было забыто», – поделился Робинсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC News
