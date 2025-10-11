Стивен Эй Смит: «Не беспокоюсь по поводу травмы Леброна Джеймса. Меня волнует только плей-офф»

Стивен Эй Смит прокомментировал информацию о здоровье Леброна Джеймса.

Форвард «Лейкерс» не смог полноценно подготовиться к сезону и продолжает реабилитацию.

«Меня не беспокоит его травма. Леброн Джеймс – один из лучших в плане общей физической готовности. Но дело даже не в этом. Меня просто не интересует, что он будет делать в регулярном сезоне. Пусть пропускает игры хоть до Рождества.

Главное, чтобы он успел набрать ход к плей-офф. «Лейкерс» уже два года вылетают в 1-м раунде. Я хочу оставаться в Лос-Анджелесе, мне надоело летать в Оклахому или Миннесоту», – заявил ведущий ESPN.