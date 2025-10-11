Адриатическая лига. «Партизан» сыграет со «Сплитом», «Будучность» встретится с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
11 октября в рамках Адриатической лиги пройдут пять матчей.
Хорватский «Сплит» примет сербский «Партизан», черногорская «Будучность» сыграет со словенской «Цедевитой-Олимпией».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Группа A
Положение команд: Игокеа Босния и Герцеговина – 1-0, Борац Чачак Сербия – 1-0, Дубай ОАЭ – 1-0, Партизан Сербия – 1-0, Клуж Румыния – 0-0, КРКА Словения – 0-1, ФМП Сербия – 0-1, Студентски центар Черногория – 0-1, Сплит Хорватия – 0-1.
Группа B
Положение команд: Вена Австрия – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, Спартак Суботица Сербия – 1-0, Задар Хорватия – 1-0, Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Илирия Словения – 0-1, Будучность Черногория – 0-1, Мега Сербия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
