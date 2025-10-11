Чемпионат Греции. ПАОК примет «Ираклис», «Марусси» сыграет с «Промитеасом» и другие матчи
Сегодня, 11 октября, в рамках чемпионата Греции пройдут три матча.
«Ираклис» встретится с ПАОКом, «Промитеас» примет «Марусси».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: АЕК – 1-0, Олимпиакос – 1-0, Перистери – 1-0, Панатинаикос – 1-0, Ираклис – 1-0, Кардицас – 1-0, Миконос – 0-0, Паниониос – 0-1, ПАОК – 0-1, Колоссос – 0-1, Марусси – 0-1, Промитеас – 0-1, Арис – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
