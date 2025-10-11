  • Спортс
Дилан Харпер о навесе на Виктора Вембаньяму: «Думаешь, что бросил слишком высоко, а оказывается, что низковато»

Дилан Харпер дебютировал в игре с «Ютой».

Защитник впервые вышел на площадку с Виктором Вембаньямой в рамках НБА и попал в Топ-10 лучших моментов после аллей-упа.

Его передача вышла не слишком удобной, усложнив данк и приземление форварда «Сперс».

«Должен был бросить выше, гораздо выше. Просто странно. Никому не приходилось раньше играть с кем-то настолько высоким. Ты кидаешь, думаешь, что слишком высоко, а потом он ловит, и оказывается, что это было низковато. Много таких маленьких деталей», – сделал вывод Харпер.

«С ним здорово играть. Выглядит уже готовым, спокойно чувствует себя в плане передач. Уверен в нем и рад нашему партнерству», – заявил Вембаньяма.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
