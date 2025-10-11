  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Билл Расселл и Эйжа Уилсон – единственные игроки в истории НБА и женской НБА, завоевавшие три титула чемпиона и три MVP за четыре сезона
1

Билл Расселл и Эйжа Уилсон – единственные игроки в истории НБА и женской НБА, завоевавшие три титула чемпиона и три MVP за четыре сезона

Уилсон попала в элитную компанию.

Сегодня 29-летняя центровая «Эйсес» стала трехкратной чемпионкой женской НБА (2022, 2023, 2025). В этом сезоне она также стала четырехкратной MVP (2020, 2022, 2024, 2025).

Благодаря этому Уилсон присоединилась к Биллу Расселлу в списке игроков, которым удавалось становиться чемпионами и MVP по три раза за четыре сезона.

Расселл – 11-кратный чемпион НБА (1957, 1956-1966, 1968, 1969) и 5-кратный обладатель награды MVP (1958, 1961-1963, 1965).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
logoЭйжа Уилсон
logoБилл Расселл
logoНБА
Лас-Вегас жен
logoБостон
logoженская НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спасибо, что верил в меня». Эйжа Уилсон расплакалась на плече у Бэма Адебайо после победы в финале
2сегодня, 06:42Видео
Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА стала MVP, DPOY и MVP финала в одном сезоне
3сегодня, 04:57
«Лас-Вегас» закрыл финальную серию с «Финиксом» всухую (4-0) благодаря 31 очку Эйжи Уилсон в 4-м матче
1сегодня, 04:38Видео
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Уралмаш», «Бетсити Парма» сыграет с «Самарой»
17 минут назад
Ян Ханьсэнь отметился 16 очками за 17 минут в игре с «Сакраменто»
127 минут назадВидео
«Спасибо, что верил в меня». Эйжа Уилсон расплакалась на плече у Бэма Адебайо после победы в финале
2сегодня, 06:42Видео
Патрик Беверли: «Лас-Вегас» мог бы победить команду НБА»
3сегодня, 06:23
Виктор Вембаньяма набрал 22 очка за 16 минут в матче против «Юты»
2сегодня, 06:10Видео
Джимми Батлер и Стефен Карри подговорили юного фаната снять майку и бросить ее в Бадди Хилда
4сегодня, 05:54Видео
Джонатан Мобо принес «Торонто» победу в близкой концовке матча с «Бостоном», «Рэпторс» отыгрались с «-27»
1сегодня, 05:36Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Сан-Антонио» справился с «Ютой» в овертайме, «Портленд» победил «Сакраменто» благодаря штрафным Лава за 0,6 секунды до конца и другие результаты
28сегодня, 05:05
Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА стала MVP, DPOY и MVP финала в одном сезоне
3сегодня, 04:57
«Лас-Вегас» закрыл финальную серию с «Финиксом» всухую (4-0) благодаря 31 очку Эйжи Уилсон в 4-м матче
1сегодня, 04:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» встретится с «Гран-Канарией», «Андорра» примет «Тенерифе» и другие матчи
6 минут назад
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
вчера, 12:32
Скотти Уилбекин вошел в заявку «Фенербахче» на матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 19:59
Чемпионат Турции. «Бешикташ» разгромил «Бююкчекмедже»
вчера, 18:23
Гарретт Невельс не сыграет в матче с УНИКСом
вчера, 18:20
Егор Дёмин пообщался с Сергеем Кущенко в Макао
1вчера, 16:45Фото
«Иди туда, где ты нужен». Филип Петрушев рассказал о переходе в «Дубай»
вчера, 16:17
Кеннет Фарид продолжит карьеру на Тайване
2вчера, 14:15
Джо Инглс пропустит минимум неделю из-за травмы паха
вчера, 13:00
Президент «Галатасарая»: «Мы получили приглашение в Лигу Европы под эгидой НБА»
вчера, 11:38