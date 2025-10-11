Билл Расселл и Эйжа Уилсон – единственные игроки в истории НБА и женской НБА, завоевавшие три титула чемпиона и три MVP за четыре сезона

Уилсон попала в элитную компанию.

Сегодня 29-летняя центровая «Эйсес» стала трехкратной чемпионкой женской НБА (2022, 2023, 2025). В этом сезоне она также стала четырехкратной MVP (2020, 2022, 2024, 2025).

Благодаря этому Уилсон присоединилась к Биллу Расселлу в списке игроков, которым удавалось становиться чемпионами и MVP по три раза за четыре сезона.

Расселл – 11-кратный чемпион НБА (1957, 1956-1966, 1968, 1969) и 5-кратный обладатель награды MVP (1958, 1961-1963, 1965).