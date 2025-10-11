Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Варезе», «Брешия» примет «Тренто» и другие матчи
11 октября в рамках чемпионата Италии пройдут четыре матча.
«Варезе» примет «Милан», «Брешия» встретится с «Тренто».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Трапани Шарк – 1-0, Дертона – 1-0, Брешия – 1-0, Тренто – 1-0, Венеция – 1-0, Реджо-Эмилия – 1-0, Варезе – 1-0, Виртус – 1-0, Наполи – 0-1, Удине – 0-1, Милан – 0-1, Триест – 0-1, Тревизо – 0-1, Канту – 0-1, Ваноли Кремона – 0-1, Динамо Сассари – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
