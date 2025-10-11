Эрик Споэльстра: «Каспарас Якучионис действительно видит площадку и не боится розыгрышей, что приводило к потерям на студенческом уровне»

Эрик Споэльстра описал игру новичка «Хит».

Каспарас Якучионис начнет первый сезон в «Майами».

«У него есть видение площадки. Думаю, это и привело к потерям на студенческом уровне. Он не боится инициировать розыгрыши. Готов использовать свое видение.

Иногда ему удаются простые решения. Просто сразу доставляет мяч атакующему игроку на ранней стадии атаки. Уже просматривается его естественная связка с Келелом Уэйром», – рассудил главный тренер.