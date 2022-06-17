Стеф Карри единогласно признан MVP финала. Он получил все 11 голосов

Разыгрывающий «Голден Стэйт» признан MVP финальной серии НБА.

Карри единогласно признан самым ценным игроком решающей серии. Он получил 11 голосов журналистов из 11 возможных.

Это первый подобный трофей в коллекции лидера «Уорриорз».

В шести матчах финальной серии Карри в среднем набирал 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи при 44% с дуги. В заключительной встрече в на счету Стефа 34 очка, 7 подборов и 7 передач.

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!