Стефен Карри стал 7-м игроком в истории НБА с 4 титулами и 2 наградами MVP

Лидер «Голден Стэйт» в четверг оформил четвертое чемпионство в карьере, его команда обыграла «Бостон» в шестом матче финальной серии со счетом 103:90, 4-2.

Карри стал 7-м игроком в истории НБА с 4 чемпионскими титулами и 2 наградами MVP чемпионата.

Ранее подобное удавалось сделать Биллу Расселлу, Кариму Абдул-Джаббару, , , и .

Карри единогласно признан самым ценным игроком решающей серии. Он получил 11 голосов журналистов из 11 возможных и впервые стал MVP финала.

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!

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