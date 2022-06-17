Клэй Томпсон – Стефу: «Мы только и делаем, что бросаем трехи и выигрываем чемпионаты»

Защитник «Голден Стэйт» обратился к одноклубнику после завоевания чемпионского титула.

«Мы только и делаем, что бросаем трехи и выигрываем чемпионаты... Люблю тебя, брат», – произнес Томпсон.

«Уорриорз» завершили финальную серию с «Селтикс» в шестом матче в – 103:90, 4-2. Карри впервые в карьере признан MVP решающего противостояния НБА.

Томпсон и Карри завоевали четвертый совместный титул чемпионов НБА.

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!