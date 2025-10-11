Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Ле-Ман», «Шоле» встретится с «Дижоном» и другие матчи
11 октября в чемпионате Франции пройдут пять матчей.
«Ле-Ман» встретится с «Виллербаном», «Шоле» сыграет с «Дижоном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Нантер – 3-0, Шоле – 2-0, Виллербан – 2-0, Ле-Ман – 2-0, Лимож – 2-1, Париж – 1-1, Монако – 1-1, Булазак – 1-1, Страсбур – 1-1, Бурк – 1-1, Элан Шалон – 1-1, Сен-Кантен – 0-2, Гравлин-Дюнкерк – 0-2, Дижон – 0-2, Ле-Портель – 0-2, Нанси – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости