0

Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Ле-Ман», «Шоле» встретится с «Дижоном» и другие матчи

11 октября в чемпионате Франции пройдут пять матчей.

«Ле-Ман» встретится с «Виллербаном», «Шоле» сыграет с «Дижоном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Нантер – 3-0, Шоле – 2-0, Виллербан – 2-0, Ле-Ман – 2-0, Лимож – 2-1, Париж – 1-1, Монако – 1-1, Булазак – 1-1, Страсбур – 1-1, Бурк – 1-1, Элан Шалон – 1-1, Сен-Кантен – 0-2, Гравлин-Дюнкерк – 0-2, Дижон – 0-2, Ле-Портель – 0-2, Нанси – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Франции
результаты
logoБурк
logoЛе-Портель
logoЛе-Ман
logoБулазак
logoЭлан Шалон
logoДижон
logoШоле
logoСен-Кантен
logoАСВЕЛ Виллербан
logoНанси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
вчера, 12:32
Звездан Митрович выиграл судебный процесс против «Виллербана» и получит 483,5 тысячи евро
9 октября, 08:29
Стали известны бюджеты команд чемпионата Франции на сезон 2025/26: «Монако» и «Париж» возглавили список
7 октября, 16:39
Главные новости
Никола Йокич о фаворитах сезона: «Мы будем тихим рыцарем. Тихой лошадкой. Темной лошадкой»
8 минут назад
Аллей-уп Харпера на Вембаньяму и победный бросок Мобо стали лучшими моментами игрового дня НБА
29 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Уралмаш», «Бетсити Парма» сыграет с «Самарой»
сегодня, 07:38
Ян Ханьсэнь отметился 16 очками за 17 минут в игре с «Сакраменто»
5сегодня, 07:28Видео
«Спасибо, что верил в меня». Эйжа Уилсон расплакалась на плече у Бэма Адебайо после победы в финале
3сегодня, 06:42Видео
Патрик Беверли: «Лас-Вегас» мог бы победить команду НБА»
4сегодня, 06:23
Виктор Вембаньяма набрал 22 очка за 16 минут в матче против «Юты»
2сегодня, 06:10Видео
Джимми Батлер и Стефен Карри подговорили юного фаната снять майку и бросить ее в Бадди Хилда
6сегодня, 05:54Видео
Джонатан Мобо принес «Торонто» победу в близкой концовке матча с «Бостоном», «Рэпторс» отыгрались с «-27»
1сегодня, 05:36Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Сан-Антонио» справился с «Ютой» в овертайме, «Портленд» победил «Сакраменто» благодаря штрафным Лава за 0,6 секунды до конца и другие результаты
28сегодня, 05:05
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Партизан» сыграет со «Сплитом», «Будучность» встретится с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
45 минут назад
Чемпионат Греции. ПАОК примет «Ираклис», «Марусси» сыграет с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 08:27
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Варезе», «Брешия» примет «Тренто» и другие матчи
сегодня, 08:08
Чемпионат Турции. «Тофаш» примет «Тюрк Телеком», «Мерсин» сыграет с «Бахчеширом» и другие матчи
сегодня, 07:58
ACB. «Уникаха» встретится с «Гран-Канарией», «Андорра» примет «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 07:49
Билл Расселл и Эйжа Уилсон – единственные игроки в истории НБА и женской НБА, завоевавшие три титула чемпиона и три MVP за четыре сезона
2сегодня, 07:06
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
вчера, 12:32
Скотти Уилбекин вошел в заявку «Фенербахче» на матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 19:59
Чемпионат Турции. «Бешикташ» разгромил «Бююкчекмедже»
вчера, 18:23
Гарретт Невельс не сыграет в матче с УНИКСом
вчера, 18:20