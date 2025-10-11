  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Душан Алимпиевич: «Баскетбол в Сербии самый важный вид спорта. Никаких иностранцев, это не для нас»
0

Душан Алимпиевич: «Баскетбол в Сербии самый важный вид спорта. Никаких иностранцев, это не для нас»

Душан Алимпиевич поделился ожиданиями от работы со сборной Сербии.

«Благодарю бога за эту привилегию. Мы из страны, в которой баскетбол является важнейшим видом спорта, а медаль – ожидаемым и нормальным результатом.

Очень рад и горд принять команду у Светислава Пешича. Мне не придется начинать с нуля, система уже построена.

В нынешней эпохе все построено на темпе и игре наверху. За последние 3 года баскетбол изменился сильнее, чем за 15 лет до этого.

У нас не будет иностранцев, пока я тренер. Это не для нас, не для нашей страны. Это бы всем не понравилось», – заключил главный тренер сборной Сербии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Душан Алимпиевич
logoсборная Сербии
Светислав Пешич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Богдан Богданович о выступлении Сербии на Евробаскете-2025: «Если бы я был здоров, у нас были бы шансы на золото»
72 октября, 15:23
Душан Алимпиевич станет новым главным тренером сборной Сербии
530 сентября, 13:17
Алекса Аврамович о выступлении сборной Сербии на Евробаскете: «Мы были не в лучшей физической форме – вот и все»
227 сентября, 17:40
Главные новости
Джо Маззулла: «У Уго Гонсалеса нет никаких проблем с пониманием. Взбесила статья о его сложностях с английским»
2 минуты назад
Эрик Споэльстра: «Каспарас Якучионис действительно видит площадку и не боится розыгрышей, что приводило к потерям на студенческом уровне»
17 минут назад
Саша Везенков стал MVP 3-го тура Евролиги
32 минуты назад
Прешес Ачиува: «Негарантированный – это ключевое слово в лиге сейчас»
59 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС принимает «Уралмаш», «Бетсити Парма» разгромила «Самару»
7сегодня, 14:30Live
Эрик Споэльстра: «Думаю, Прешес Ачиува теперь лучше нас понимает»
сегодня, 14:29
Дилан Харпер о навесе на Виктора Вембаньяму: «Думаешь, что бросил слишком высоко, а оказывается, что низковато»
сегодня, 13:55
Егор Дёмин подписал рекламный контракт со спортивным брендом Дуэйна Уэйда в сотрудничестве с Li-Ning
9сегодня, 13:35Фото
Стивен Эй Смит: «Не беспокоюсь по поводу травмы Леброна Джеймса. Меня волнует только плей-офф»
сегодня, 13:30
«Никс» отказались от иска к «Рэпторс» по поводу кражи конфиденциальной информации в 2023 году
сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Тюрк Телеком», «Мерсин» сыграет с «Бахчеширом» и другие матчи
53 минуты назадLive
Брат Данкана Робинсона погиб в апреле после второй попытки самоубийства
2сегодня, 14:12
Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Ле-Ман», «Шоле» встретится с «Дижоном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Греции. ПАОК примет «Ираклис», «Марусси» сыграет с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Варезе», «Брешия» примет «Тренто» и другие матчи
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Партизан» сыграет со «Сплитом», «Будучность» встретится с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
сегодня, 12:40
ACB. «Уникаха» встретится с «Гран-Канарией», «Андорра» примет «Тенерифе» и другие матчи
1сегодня, 12:40
Билл Расселл и Эйжа Уилсон – единственные игроки в истории НБА и женской НБА, завоевавшие три титула чемпиона и три MVP за четыре сезона
3сегодня, 07:06
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
вчера, 12:32
Скотти Уилбекин вошел в заявку «Фенербахче» на матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 19:59