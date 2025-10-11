Душан Алимпиевич: «Баскетбол в Сербии самый важный вид спорта. Никаких иностранцев, это не для нас»

Душан Алимпиевич поделился ожиданиями от работы со сборной Сербии.

«Благодарю бога за эту привилегию. Мы из страны, в которой баскетбол является важнейшим видом спорта, а медаль – ожидаемым и нормальным результатом.

Очень рад и горд принять команду у Светислава Пешича. Мне не придется начинать с нуля, система уже построена.

В нынешней эпохе все построено на темпе и игре наверху. За последние 3 года баскетбол изменился сильнее, чем за 15 лет до этого.

У нас не будет иностранцев, пока я тренер. Это не для нас, не для нашей страны. Это бы всем не понравилось», – заключил главный тренер сборной Сербии.