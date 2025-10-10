Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
10 октября в чемпионате Франции пройдет один матч.
«Нантер» примет «Лимож».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Шоле – 2-0, Лимож – 2-0, Нантер – 2-0, Виллербан – 2-0, Ле-Ман – 2-0, Париж – 1-1, Монако – 1-1, Булазак – 1-1, Страсбур – 1-1, Бурк – 1-1, Элан Шалон – 1-1, Сен-Кантен – 0-2, Гравлин-Дюнкерк – 0-2, Дижон – 0-2, Ле-Портель – 0-2, Нанси – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
