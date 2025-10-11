0

Прешес Ачиува: «Негарантированный – это ключевое слово в лиге сейчас»

Прешес Ачиува рассказал о возвращении в «Хит».

Форвард подписал однолетний контракт, зарплата по которому (2,3 миллиона) будет учитываться только в случае начала сезона с командой и будет полностью гарантирована только 10 января.

«Негарантированный» – это ключевое слово в лиге сейчас. Все команды стараются определиться с лучшим направлением движения, как оставаться вне налога и все такое. Но постепенно все выправится.

Почти каждый год моей карьеры я попадал в плей-офф. Получил большой опыт игры на этой стадии, соперничества на высочайшем уровне. Это помогло моему росту.

В качестве новичка было тяжело прийти в «Майами» (2020), который только что выступал в финале. Много давления. У меня тогда не было лета на подготовку, потому что я был выбран на драфте в ноябре, а сезон начался в декабре.

Пришлось учиться на лету. Матч открытия на Рождество. Много ошибок, неправильных решений, попыток схватывать на лету.

Теперь буду просто показывать свою игру. Ничего особенного. Выходить, быть агрессивным, показывать свое понимание», – поделился баскеболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
logoНБА
logoПрешес Ачиува
logoМайами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эрик Споэльстра: «Думаю, Прешес Ачиува теперь лучше нас понимает»
сегодня, 14:29
Бэм Адебайо и Эйжа Уилсон – главная пара в баскетболе ❤️
8сегодня, 11:10
Майкл Бизли – величайший баскетболист современности. По версии самих игроков НБА
196 октября, 21:50
Главные новости
Джо Маззулла: «У Уго Гонсалеса нет никаких проблем с пониманием. Взбесила статья о его сложностях с английским»
1 минуту назад
Эрик Споэльстра: «Каспарас Якучионис действительно видит площадку и не боится розыгрышей, что приводило к потерям на студенческом уровне»
16 минут назад
Саша Везенков стал MVP 3-го тура Евролиги
31 минуту назад
Душан Алимпиевич: «Баскетбол в Сербии самый важный вид спорта. Никаких иностранцев, это не для нас»
45 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС принимает «Уралмаш», «Бетсити Парма» разгромила «Самару»
7сегодня, 14:30Live
Эрик Споэльстра: «Думаю, Прешес Ачиува теперь лучше нас понимает»
сегодня, 14:29
Дилан Харпер о навесе на Виктора Вембаньяму: «Думаешь, что бросил слишком высоко, а оказывается, что низковато»
сегодня, 13:55
Егор Дёмин подписал рекламный контракт со спортивным брендом Дуэйна Уэйда в сотрудничестве с Li-Ning
9сегодня, 13:35Фото
Стивен Эй Смит: «Не беспокоюсь по поводу травмы Леброна Джеймса. Меня волнует только плей-офф»
сегодня, 13:30
«Никс» отказались от иска к «Рэпторс» по поводу кражи конфиденциальной информации в 2023 году
сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Тюрк Телеком», «Мерсин» сыграет с «Бахчеширом» и другие матчи
52 минуты назадLive
Брат Данкана Робинсона погиб в апреле после второй попытки самоубийства
2сегодня, 14:12
Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Ле-Ман», «Шоле» встретится с «Дижоном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Греции. ПАОК примет «Ираклис», «Марусси» сыграет с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Варезе», «Брешия» примет «Тренто» и другие матчи
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Партизан» сыграет со «Сплитом», «Будучность» встретится с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
сегодня, 12:40
ACB. «Уникаха» встретится с «Гран-Канарией», «Андорра» примет «Тенерифе» и другие матчи
1сегодня, 12:40
Билл Расселл и Эйжа Уилсон – единственные игроки в истории НБА и женской НБА, завоевавшие три титула чемпиона и три MVP за четыре сезона
3сегодня, 07:06
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
вчера, 12:32
Скотти Уилбекин вошел в заявку «Фенербахче» на матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 19:59