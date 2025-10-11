Прешес Ачиува: «Негарантированный – это ключевое слово в лиге сейчас»
Форвард подписал однолетний контракт, зарплата по которому (2,3 миллиона) будет учитываться только в случае начала сезона с командой и будет полностью гарантирована только 10 января.
«Негарантированный» – это ключевое слово в лиге сейчас. Все команды стараются определиться с лучшим направлением движения, как оставаться вне налога и все такое. Но постепенно все выправится.
Почти каждый год моей карьеры я попадал в плей-офф. Получил большой опыт игры на этой стадии, соперничества на высочайшем уровне. Это помогло моему росту.
В качестве новичка было тяжело прийти в «Майами» (2020), который только что выступал в финале. Много давления. У меня тогда не было лета на подготовку, потому что я был выбран на драфте в ноябре, а сезон начался в декабре.
Пришлось учиться на лету. Матч открытия на Рождество. Много ошибок, неправильных решений, попыток схватывать на лету.
Теперь буду просто показывать свою игру. Ничего особенного. Выходить, быть агрессивным, показывать свое понимание», – поделился баскеболист.