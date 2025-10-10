Скотти Уилбекин вошел в заявку «Фенербахче» на матч с «Црвеной Звездой»

Скотти Уилбекин близок к дебюту в сезоне-2025/26.

32-летний разыгрывающий вернулся в состав «Фенербахче» через год после разрыва крестообразной связки. В последний раз Уилбекин выходил на площадку 4 октября прошлого года.

Защитник попал в заявку турецкого клуба на матч с «Црвеной Звездой», но не принял участия в проигранной встрече (81:86).