Стефен Карри набрал 34 очка в 6-м матче финальной серии

Разыгрывающий «Уорриорз» стал главным героем решающего шестого матча финальной серии плей-офф НБА против «Селтикс» (103:90, 4-2).

Карри записал на свой счет 34 очка, 7 подборов и 7 передач.

За 40 минут Карри реализовал 12 из 21 с игры, включая 6 из 11 из-за дуги.

Стефен впервые в карьере признан MVP финальной серии.

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!