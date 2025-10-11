0

Эрик Споэльстра: «Думаю, Прешес Ачиува теперь лучше нас понимает»

Эрик Споэльстра поделился ожиданиями от возвращения Прешеса Ачиувы.

26-летний форвард подписал негарантированное соглашение и вернулся в свой первый клуб.

«У нас никогда не было возможности действительно заняться его развитием. Нам многое в нем нравилось. Скорость и атлетизм сразу бросаются в глаза.

Сейчас у него уже другие представления обо все. Посмеялись над некоторыми нашими прежними беседами. Наши отношения немного напоминали то, как складывается работа с Келелом Уэйром и Николой Йовичем. Он был похож на них в свой первый год.

Наше сотрудничество было неровным, с хорошими и плохими моментами. Мы не получили шанса сделать следующий шаг, но теперь эта возможность у нас есть. Он сам теперь куда лучше понимает нас», – заключил главный тренер «Хит».

Ачиува был выбран 20-м на драфте-2020 и провел всего год в «Майами», после чего перешел в «Торонто» в обмене Кайла Лаури.

Сейчас у баскетболиста негарантированный контракт.

