Егор Дёмин подписал рекламный контракт со спортивным брендом Дуэйна Уэйда в сотрудничестве с Li-Ning

Егор Дёмин будет сотрудничать с Дуэйном Уэйдом.

Китайский производитель спортивной одежды и экипировки Li-Ning выпустил пресс-релиз по поводу начала работы с Егором Дёминым .

Российский защитник присоединился к бренду Way of Wade Дуэйна Уэйда.

Объявление о его подписании произошло в Макао на презентации кроссовок Way of Wade 12.

«Мы рады приветствовать Егора Дёмина в семье Way of Wade в качестве нашего нового атлета. Его отношение к семье, баскетболу, благотворительности и моде глубоко перекликается с моими ценностями. То, что он показал на площадке и за ее пределами в этом предсезонье, свидетельствует о полной самоотдаче игре и поддержке сообщества Бруклина . Мы с энтузиазмом ждем его первых достижений в этом сезоне и всего, что ждет впереди вместе с нашими инновационными продуктами», – заявил Уэйд.

«Продукция бренда действительно впечатляет – она помогает мне готовиться к моему первому сезону в НБА . Так как я увлекаюсь дизайном и модой, мне особенно интересно то, как Way of Wade и LI-NING развивают lifestyle-направление. Когда я вспоминаю философию Уэйда «Make Your Own Way» – «Прокладывай свой путь» – и то, что моя первая баскетбольная майка была с именем Дуэйна Уэйда, это сотрудничество приобретает для меня личное значение», – поделился сам Дёмин.

«Продолжая расширять наше присутствие на международной арене, мы стремимся сотрудничать с атлетами, которые воплощают дух «Anything is Possible» – «Все возможно» – философию, лежащую в основе нашего бренда, Егор Демин – уникальный спортсмен, чьи ценности, такие как спортивный дух, гармония и стремление к победе, полностью совпадают с нашими. Мы хотим нести эти ценности в мир, и атлеты, подобные Егору, обладающие столь богатым опытом в столь юном возрасте, – большая редкость. Мы гордимся тем, что он присоединяется к нашей растущей команде чемпионов, которые ценят инновации, производительность и стиль нашей продукции», – рассказал председатель совета директоров компании.