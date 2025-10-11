  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Егор Дёмин подписал рекламный контракт со спортивным брендом Дуэйна Уэйда в сотрудничестве с Li-Ning
Фото
6

Егор Дёмин подписал рекламный контракт со спортивным брендом Дуэйна Уэйда в сотрудничестве с Li-Ning

Егор Дёмин будет сотрудничать с Дуэйном Уэйдом.

Китайский производитель спортивной одежды и экипировки Li-Ning выпустил пресс-релиз по поводу начала работы с Егором Дёминым.

Российский защитник присоединился к бренду Way of Wade Дуэйна Уэйда.

Объявление о его подписании произошло в Макао на презентации кроссовок Way of Wade 12.

«Мы рады приветствовать Егора Дёмина в семье Way of Wade в качестве нашего нового атлета. Его отношение к семье, баскетболу, благотворительности и моде глубоко перекликается с моими ценностями. То, что он показал на площадке и за ее пределами в этом предсезонье, свидетельствует о полной самоотдаче игре и поддержке сообщества Бруклина. Мы с энтузиазмом ждем его первых достижений в этом сезоне и всего, что ждет впереди вместе с нашими инновационными продуктами», – заявил Уэйд.

«Продукция бренда действительно впечатляет – она помогает мне готовиться к моему первому сезону в НБА. Так как я увлекаюсь дизайном и модой, мне особенно интересно то, как Way of Wade и LI-NING развивают lifestyle-направление. Когда я вспоминаю философию Уэйда «Make Your Own Way» – «Прокладывай свой путь» – и то, что моя первая баскетбольная майка была с именем Дуэйна Уэйда, это сотрудничество приобретает для меня личное значение», – поделился сам Дёмин.

«Продолжая расширять наше присутствие на международной арене, мы стремимся сотрудничать с атлетами, которые воплощают дух «Anything is Possible» – «Все возможно» – философию, лежащую в основе нашего бренда, Егор Демин – уникальный спортсмен, чьи ценности, такие как спортивный дух, гармония и стремление к победе, полностью совпадают с нашими. Мы хотим нести эти ценности в мир, и атлеты, подобные Егору, обладающие столь богатым опытом в столь юном возрасте, – большая редкость. Мы гордимся тем, что он присоединяется к нашей растущей команде чемпионов, которые ценят инновации, производительность и стиль нашей продукции», – рассказал председатель совета директоров компании.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Спортс
logoНБА
logoЕгор Дёмин
logoДуэйн Уэйд
logoБруклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Дёмин позавтракал с Яо Мином
11сегодня, 10:43Фото
Егор Дёмин пообщался с Сергеем Кущенко в Макао
1вчера, 16:45Фото
Егор Дёмин готовится к дебюту в НБА. Какая роль ждет его в «Бруклине»?
19вчера, 11:30
Главные новости
Дилан Харпер о навесе на Виктора Вембаньяму: «Думаешь, что бросил слишком высоко, а оказывается, что низковато»
14 минут назад
Стивен Эй Смит: «Не беспокоюсь по поводу травмы Леброна Джеймса. Меня волнует только плей-офф»
39 минут назад
«Никс» отказались от иска к «Рэпторс» по поводу кражи конфиденциальной информации в 2023 году
54 минуты назад
Саша Обрадович – новый главный тренер «Црвены Звезды»
1сегодня, 12:36Фото
Эван Тернер: «Остин Ривз не может быть третьим лучшим игроком в чемпионской команде»
5сегодня, 12:17
Зарплата Кристиана Брауна по новому контракту ожидается в районе 25 млн долларов за сезон
6сегодня, 11:46
Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Уралмаш», «Бетсити Парма» играет с «Самарой»
5сегодня, 11:30Live
«Финикс» смазал 5 трехочковых в одном нападении, забрав 5 подборов на чужом щите
6сегодня, 11:19Видео
Кендрик Перкинс: «Бостону» приходится закрывать зал и говорить Тейтуму сидеть дома»
1сегодня, 10:57
Егор Дёмин позавтракал с Яо Мином
11сегодня, 10:43Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Ле-Ман», «Шоле» встретится с «Дижоном» и другие матчи
сегодня, 12:40
ACB. «Уникаха» встретится с «Гран-Канарией», «Андорра» примет «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Греции. ПАОК примет «Ираклис», «Марусси» сыграет с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Варезе», «Брешия» примет «Тренто» и другие матчи
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Партизан» сыграет со «Сплитом», «Будучность» встретится с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Тофаш» принимает «Тюрк Телеком», «Мерсин» сыграет с «Бахчеширом» и другие матчи
сегодня, 12:30Live
Билл Расселл и Эйжа Уилсон – единственные игроки в истории НБА и женской НБА, завоевавшие три титула чемпиона и три MVP за четыре сезона
3сегодня, 07:06
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
вчера, 12:32
Скотти Уилбекин вошел в заявку «Фенербахче» на матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 19:59
Чемпионат Турции. «Бешикташ» разгромил «Бююкчекмедже»
вчера, 18:23