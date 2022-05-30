Букмекеры считают «Голден Стэйт» фаворитом финальной серии НБА с «Бостоном»

«Бостон» в воскресенье оформил выход в финал в Майами, соперником команды в решающей серии сезона станет .

Американские букмекеры считают «Уорриорз» фаворитом финальной серии. Коэффициент калифорнийского клуба составляет -160, у «Селтикс» +140.

Перед началом сезона шансы «Голден Стэйт» на победу в чемпионате оценивались 10-1, клуб был в числе фаворитов по ходу всего розыгрыша. «Бостон» начинал чемпионат с показателем 50-1.

«Уорриорз» будут иметь преимущество площадки. Финал стартует в четверг, 2 июня, в Сан-Франциско, где калифорнийцы пока не проигрывали в плей-офф-2022.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)