Эрик Споэльстра – о том, мотивировали ли слова Грина «Хит» перед 6-м матчем: «У нас есть большая амбициозная цель, которая достаточно мотивирует»

Главный тренер «Майами» ответил на вопрос, как комментарий ( ) мотивировал игроков «Хит» перед шестым матчем финала Восточной конференции против (111:103, 3-3).

«Я не знаю. Каждый человек может найти разные формы мотивации. У нас есть большая амбициозная цель, которая достаточно мотивирует», – сказал тренер.

В четверг «Уорриорз» оформили выход в финал , завершив серию с «Далласом» (4-1). После матча Грин в разговоре с Шакилом О’Нилом заявил, что соперником калифорнийцев станут «Селтикс».

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока