Эрик Споэльстра – о том, мотивировали ли слова Грина «Хит» перед 6-м матчем: «У нас есть большая амбициозная цель, которая достаточно мотивирует»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра ответил на вопрос, как комментарий Дрэймонда Грина («Голден Стэйт») мотивировал игроков «Хит» перед шестым матчем финала Восточной конференции против «Бостона» (111:103, 3-3).
«Я не знаю. Каждый человек может найти разные формы мотивации. У нас есть большая амбициозная цель, которая достаточно мотивирует», – сказал тренер.
В четверг «Уорриорз» оформили выход в финал НБА, завершив серию с «Далласом» (4-1). После матча Грин в разговоре с Шакилом О’Нилом заявил, что соперником калифорнийцев станут «Селтикс».
Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока