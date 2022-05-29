Эрик Споэльстра – о том, мотивировали ли слова Грина «Хит» перед 6-м матчем: «У нас есть большая амбициозная цель, которая достаточно мотивирует»

Теги Бостон Голден Стэйт Майами НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра ответил на вопрос, как комментарий Дрэймонда Грина («Голден Стэйт») мотивировал игроков «Хит» перед шестым матчем финала Восточной конференции против «Бостона» (111:103, 3-3).

«Я не знаю. Каждый человек может найти разные формы мотивации. У нас есть большая амбициозная цель, которая достаточно мотивирует», – сказал тренер.

В четверг «Уорриорз» оформили выход в финал НБА, завершив серию с «Далласом» (4-1). После матча Грин в разговоре с Шакилом О’Нилом заявил, что соперником калифорнийцев станут «Селтикс».

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