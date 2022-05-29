Кайл Кузма: «Керр против Споэльстры – безумные шахматы»

Форвард «Вашингтона» хочет увидеть противостояние главных тренеров «Голден Стэйт» ( ) и (Эрик Споэльстра) в финальной серии НБА этого года.

«Керр против Спо – это был бы безумный шахматный поединок в финале НБА», – написал Кузма в твиттере, добавив эмодзи поп-корна и шахматной фигуры в конце сообщения.

«Уорриорз» недавно оформили выход в финал, обыграв (4-1). «Хит» проведут седьмой матч серии против (3-3) в воскресенье ночью и могут также попасть в решающую стадию в случае победы.

Керр возглавил «Голден Стэйт» в 2014 году и выиграл с этой командой три чемпионских титула (2015, 2017, 2018). Споэльстра руководит «Майами» с 2008 года и дважды выигрывал чемпионат (2012, 2013).

«Голден Стэйт» снова в финале НБА!