«Бостон» выиграл серию у «Майами» в семи матчах и вышел в финал НБА

«Бостон» в воскресенье обыграл на выезде (100:96, 4-3) в седьмом матче финала Восточной конференции и пробился в решающую серию сезона НБА.

«Селтикс» вернулись в финал плей-офф спустя 12 лет (в 2010 году «кельты» уступили «Лейкерс» в семи играх), соперником команды станет .

«Уорриорз» будут иметь преимущество площадки. Финал стартует в четверг, 2 июня, в Сан-Франциско, где калифорнийцы пока не проигрывали в плей-офф-2022.

«Бостону» по ходу сезона удалось невероятное преображение. После поражения от «Портленда» на домашней арене 21 января команда тренера-дебютанта имела результат 23-24 и шла в третьем десятке лиги по атакующему рейтингу. После той встречи «Селтикс» продемонстрировали показатель 28-7, имея лучшие защитный и атакующий рейтинги в НБА.

выиграл седьмые матчи в полуфинале и финале конференции первым из клубов НБА за 21 год.

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