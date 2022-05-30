«Бостон» выиграл стартовую четверть 7-го матча в Майами 32:17, установив рекорд НБА для гостевых команд

«Бостон» выиграл стартовую четверть седьмого матча финала Востока против «Хит» в со счетом 32:17.

«Селтикс» обновили рекорд НБА для гостевых команд по разнице в седьмом матче после 12 минут – «+15». Предыдущее достижение было установлено во встрече с «Лейкерс» в 1977 году («+11»).

в первой четверти ограничил флоридцев 33% с игры, включая 1 из 7 из-за дуги, и превзошел соперника в быстрых отрывах 13:4.

«Селтикс» в итоге по ходу встречи ни разу не уступали в счете, добившись победы 100:96 и оформив первый за последние 12 лет выход в решающую серию НБА.

Мешают ли щечки Пончичу? В 23 года лидер «Далласа» – самый опасный игрок плей-офф НБА-2022

Янниса невозможно забыть, Тейтума необходимо короновать. Гонка за MVP плей-офф НБА