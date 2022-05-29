«Голден Стэйт» может стать второй командой в истории НБА, НХЛ, НФЛ и MLB, прошедшей за 5 лет путь от чемпиона до последнего места и снова до чемпиона

Если «Голден Стэйт» выиграет сезон-2021/22, то станет второй командой в истории НБА, НХЛ, и , которая за 5 лет прошла путь от чемпиона до последнего места в лиге и снова до чемпиона, отмечает журналист Associated Press Джош Дубоу.

Единственной командой из четырех основных американских профессиональных спортивных лиг, кому это удалось, была «Детройт Лайонс» (НФЛ), которая стала чемпионом в 1953 году, имела худший результат в лиге в 1955-м, а затем снова стала чемпионом в 1957-м.

«Уорриорз» находятся в четырех победах от своего четвертого чемпионского титула за восемь лет. Команда вышла в финальную серию лиги, где встретится с победителем серии – «Майами» (3-3).

Последний раз «Голден Стэйт» становился чемпионом в 2018 году. В сезоне-2019/20, сокращенном из-за пандемии COVID-19, «Уорриорз» завершили регулярный чемпионат с худшим результатом в лиге (15–50). В следующем сезоне они не были последними в лиге, но пропустили плей-офф второй сезон подряд.

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