А что кроме Евро-2020? Дончич вывел Словению на Олимпиаду, Мазепин – вновь последний на Гран-при (еще и со штрафом), Вердум готов к реваншу с Емельяненко

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости воскресенья из мира другого спорта:

1. 🏒 Новый контракт форварда Андрея Свечникова – приоритет для «Каролины» в это межсезонье. Но пока переговоры между клубом и представителями 21-летнего игрока пока на паузе – «ураганы» ждут ясности с будущим защитника Дуги Хэмилтона и нападающего Уоррена Фогеле.

В честь Дня независимости США НХЛ представила символическую сборную плей-офф всех времен, составленную из американских игроков. Из действующих хоккеистов в команду вошел только форвард «Чикаго» Патрик Кэйн. Кроме него – вратарь Майк Рихтер, защитники Брайан Лич и Крис Челиос, нападающие Майк Модано и Пэт Лафонтен.

2. 🏀 Финалы олимпийской квалификации получились сенсационными: Германия побила Бразилию, Италия взяла верх над Сербией, Лука Дончич в одного завалил Литву, а Чехия размазала Грецию.

Дарюс Масколюнас уже покидает пост главного тренера сборной Литвы.

Расовый скандал на ESPN: белой журналистике Рэйчел Николз не понравилось назначение Марии Тэйлор на фоне движения BLM.

Центровой Джордан Микки переходит в санкт-петербургский «Зенит».

3. 🎾 На «Уимблдоне» последний раз прошел выходной – в первое воскресенье турнира не состоялось ни одного матча. Уникальная традиция нарушалась всего четыре раза в истории, но со следующего года от нее откажутся.

А сегодня на турнире Полоумный Понедельник – пройдут все матчи 1/8 финала. Расписание насыщенное.

4. 🏎️ Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, одержав третью победу подряд и взяв первый «Большой шлем», Боттас финишировал вторым, потрясающий Норрис (гонщик дня!) – третьим. Хэмилтон повредил болид и стал лишь четвертым, а его отставание в чемпионате выросло до 32 очков. Мазепин вновь последний – на этот раз еще и с 30-секундным штрафом за игнорирование желтых флагов.

5. 🥊 Бывший чемпион UFC Фабрисио Вердум готов дать реванш Федору Емельяненко, которого победил в 2010-м. Бразилец не считает Емельяненко лучшим тяжеловесом в истории, поэтому хочет приехать для второго боя в Россию.

6. 🏐 Стали известны окончательные составы мужской и женской сборных России по волейболу на Олимпиаду-2020. Правда, от сбора в Токио перед Играми пришлось отказаться.

7. 🎯 Биатлонисты группы Юрия Каминского не выступят на летнем чемпионате мира. Турнир пропустят Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков и Карим Халили.

8. 🤸 Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз победила на этапе «Бриллиантовой лиги». Ранее ее не взяли на Олимпиаду, хотя все критерии спортсменка выполнила.

9. 🚴‍♂️ На королевском этапе веломногодневки «Тур де Франс» победил австралиец Бен О’Коннор. Тадей Погачар из Словении сохранил желтую майку лидера.