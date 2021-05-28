Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции. ВФЛА не включила ее в состав сборной России на Олимпиаду

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Российская легкоатлетка Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции. 

Прыжки с шестом на этом этапе не входят в зачет серии.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не включила Кнороз в состав на Олимпийские игры в Токио, несмотря на все выполненные критерии для попадания в команду.

«Бриллиантовая лига»

Стокгольм, Швеция

Женщины

Прыжки с шестом 

1. Полина Кнороз (Россия) – 4,71

2. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,61

3. Ирина Жук (Беларусь) – 4,61

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