Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции. ВФЛА не включила ее в состав сборной России на Олимпиаду

Российская легкоатлетка Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на этапе в Швеции.

Прыжки с шестом на этом этапе не входят в зачет серии.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не включила Кнороз в состав на Олимпийские игры в Токио, несмотря на все выполненные критерии для попадания в команду.

«Бриллиантовая лига»

Стокгольм, Швеция

Женщины

Прыжки с шестом

1. (Россия) – 4,71

2. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,61

3. Ирина Жук (Беларусь) – 4,61

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