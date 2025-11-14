Домашний матч «Виртуса» с «Маккаби» 21 ноября может быть перенесен из-за опасений полиции
Вопрос приема израильских клубов снова поднят в Евролиге.
Под угрозой переноса оказалась встреча «Виртуса» и «Маккаби Тель-Авив» в Болонье в рамках Евролиги. Полиция опасается инцидентов в связи с последними пропалестинскими протестами.
Лига обсуждает возможность переноса игры, которая должна состояться 21 ноября.
В этом случае матч может пройти уже на новой арене команды Virtus Segafredo Arena, которая должна открыться в декабре.
«Виртус» пока не проигрывал у себя дома в рамках нынешнего розыгрыша (4-0).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: la Repubblica
