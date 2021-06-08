Гончарова, Фетисова, Старцева включены в окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2020

Теги сборная России жен Наталия Гончарова Олимпиада-2020 Евгения Старцева олимпийский волейбольный турнир жен Анна Подкопаева (Малова) Ирина Королева (Заряжко) Ирина Фетисова Дарья Пилипенко Арина Федоровцева Волейбол

Стал известен окончательный состав женской сборной России по волейболу на Олимпийские игры в Токио. 

Из расширенной заявки в список не попали связующая Татьяна Романова и блокирующая Екатерина Ефимова. 

Сборная России 

Женщины

Связующие: Полина Матвеева, Евгения Старцева.

Диагональные: Наталия Гончарова, Анна Лазарева. 

Блокирующие: Екатерина Енина, Ирина Королева, Ирина Фетисова.

Доигровщицы: Ирина Воронкова, Ксения Смирнова, Арина Федоровцева

Либеро: Анна Подкопаева, Дарья Пилипенко

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья