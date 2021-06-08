Гончарова, Фетисова, Старцева включены в окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2020

Стал известен окончательный состав женской сборной России по волейболу на Олимпийские игры в Токио.

Из расширенной заявки в список не попали связующая Татьяна Романова и блокирующая Екатерина Ефимова.

Сборная России

Женщины

Связующие: Полина Матвеева, .

Диагональные: , Анна Лазарева.

Блокирующие: Екатерина Енина, , .

Доигровщицы: Ирина Воронкова, Ксения Смирнова, .

Либеро: , .

в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.