Гончарова, Фетисова, Старцева включены в окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2020

Стал известен окончательный состав женской сборной России по волейболу на Олимпийские игры в Токио.
Из расширенной заявки в список не попали связующая Татьяна Романова и блокирующая Екатерина Ефимова.
Сборная России
Женщины
Связующие: Полина Матвеева, Евгения Старцева.
Диагональные: Наталия Гончарова, Анна Лазарева.
Блокирующие: Екатерина Енина, Ирина Королева, Ирина Фетисова.
Доигровщицы: Ирина Воронкова, Ксения Смирнова, Арина Федоровцева.
Либеро: Анна Подкопаева, Дарья Пилипенко.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.