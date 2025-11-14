Противостояния греческих и сербских клубов привели «Црвену Звезду» и «Олимпиакос» к новым штрафам в Евролиге

Евролига наказала «Црвену Звезду» и «Олимпиакос».

Поведение болельщиков и их выкрики в домашних матчах 9-го тура «Црвены Звезды» против «Панатинаикоса» (86:68) и «Олимпиакоса» против «Партизана» (80:71) привело к новым дисциплинарным санкциям со стороны Евролиги.

«Црвена Звезда» заплатит 7 тысяч евро. «Олимпиакос» наказан на 6 тысяч евро.