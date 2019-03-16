Олимпийская квалификация. Финалы. Трипл-дабл Дончича помог Словении победить Литву, Сербия проиграла Италии и другие решающие матчи отбора

В воскресенье, 4 июля, определятся последние участники олимпийского баскетбольного турнира, который состоится в Токио с 24 июля по 8 августа.

31 очко, 11 подборов и 13 передач Луки Дончича помог Словении победить Литву (96:85) и завоевать первую в истории путевку на .

В Сплите в финальном матче Германия выиграла у Бразилии (75:64). В Белграде Сербия потерпела поражение от Италии (95:102).

В канадской Виктории сборная Чехии поборется за выход на Игры с командой Греции.

Олимпийская квалификация

Каунас, Литва

Финал

Литва – Словения – 85:96 (24:28, 28:24, 17:28, 16:16)

ЛИТВА: Валанчюнас (14 + 6 подборов), Калниетис, Буткевичюс (оба – 14), Бенджюс (11).

СЛОВЕНИЯ: Дончич (31 + 11 подборов + 13 передач), Чанчар (18), Блажич (16), Тоби (13).

4 июля. 19:30

Сплит, Хорватия

Финал

Германия – Бразилия – 75:64 (14:17, 22:17, 16:12, 23:18)

ГЕРМАНИЯ: Вагнер (28 + 6 подборов), Бенцинг (13), Ло (10 + 5 передач).

БРАЗИЛИЯ: Варежао (14), Гарсия (10), Бените, Кабокло (оба – 9).

4 июля. 20:30

Белград, Сербия

Финал

Сербия – Италия – 95:102 (22:28, 23:29, 18:23, 32:22)

СЕРБИЯ: Анджушич (27), Петрушев (22), Добрич (17).

ИТАЛИЯ: Мэннион (24), Полонара (22 + 12 подборов), Фонтеккьо (21 + 8 подборов), Тонут (15).

4 июля. 21:30

Виктория, Канада

Финал

Чехия – Греция

5 июля. 2:05

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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