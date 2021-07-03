Ферстаппен завоевал первый «Большой шлем» в «Формуле-1»

Лидер «Формулы-1» выиграл Гран-при Австрии и впервые в карьере завоевал «Большой шлем».

Гонщик завоевал поул, лидировал от старта до финиша и проехал быстрейший круг Гран-при.

На счету семикратных чемпионов «Ф-1» и пять и шесть «Больших шлемов», соответственно, а рекордсменом по этому показателю является двукратный чемпион мира Джим Кларк (восемь «Шлемов»).

Макс стал всего 25-м пилотом в истории «Ф-1», которому удалось установить данное достижение. Ферстаппен мог сделать это на -Даби-2020, однако тогда ему помешал экс-напарник Даниэль Риккардо.

Гран-при Австрии-2021. Ферстаппен выиграл гонку, Боттас – 2-й, Норрис – 3-й, Мазепин – 19-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram