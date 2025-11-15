  • Спортс
1

Пэт Беверли и Джейсон Уильямс прокомментировали влияние Megan Thee Stallion на Томпсона, игрок «Мэвз» отреагировал

Megan Thee Stallion стала предметом спора бывших и нынешних игроков НБА.

Экс-игроки НБА Патрик Беверли и Джейсон Уильямс во время записи подкаста выразили мнение, что отношения с рэпершей Megan Thee Stallion мешают защитнику «Мэверикс» Клэю Томпсону в его баскетбольной карьере.

«У него был определенный график, система подготовки, но все это сбилось. Я не говорю, что все дело в ней. Но смотрю на них в соцсетях... Давайте представим, что Клэй жонглирует. Когда добавляешь еще один элемент, становится сложнее, немного теряется концентрация», – заявил Беверли.

Позже Уильямс произнес: «И это ничуть не умаляет достоинств Megan Thee Stallion, наверняка она отличная девушка, понимаете, о чем я? Для него она просто великолепна, но я не знаю, подходит ли это для поддержания броска».

Также известный в прошлом разыгрывающий использовал слово «pussy» с отсылкой к девушке Томпсона.

Защитник «Далласа», который набирает 8,8 очка за игру, отреагировал в комментариях к выпуску.

«Упоминание моей девушки как «пуськи» – просто отвратительно. Если бы я так говорил о ваших женах, какие чувства вы бы испытывали? Так не пойдет, парни. Это было ужасно», – написал 35-летний баскетболист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
