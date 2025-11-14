Шейн Ларкин получил травму паха в первой четверти матча с «Баварией»

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин получил травму паха в матче Евролиги против «Баварии». Инцидент произошел в 1-й четверти.

Защитник отыграл 8,1 минуты, набрав 3 очка, 2 подбора и 1 передачу. Его команда одержала трудную победу – 74:72.

Турецкий клуб тяжело начал сезон Евролиги и идет в нижней части таблицы с результатом 4-7.

Команда уже на долгое время лишилась Георгиоса Папаянниса (крестообразная связка), Венсана Пуарье (колено) и Пи Джей Дозьера (задняя поверхность бедра).