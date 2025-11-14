Премьер-лига. Женщины. «Энергия» победила «Самару»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошел один матч.

«Энергия» справилась с «Самарой ». Чемпионат России Женщины Премьер-лига Энергия – Самара – 75:72 (12:15, 33:16, 20:16, 10:25) ЭНЕРГИЯ : Кузнецова (23), Елисеева (22 + 5 подборов + 5 передач), Розова (15 + 8 подборов) САМАРА : Полуянова (27 + 9 подборов), Фастова (16), Абайдуллина (11 + 5 подборов) 14 ноября . 18.30 Положение команд : УГМК – 8-0, Динамо Курск – 7-1, Надежда – 6-2, МБА – 5-3, Ника – 5-3, Спарта энд К – 4-4, Динамо Москва – 4-4, Енисей – 2-5, Энергия 2-4, Динамо Новосибирск – 2-6, Самара – 1-7, Нефтяник – 0-7. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.