Джордж Ньянг близок к возвращению в состав «Юты», пройдет осмотр через неделю
Джордж Ньянг завершает реабилитацию.
Форвард «Джаз» Джордж Ньянг получил стресс-перелом плюсневой кости левой стопы во время летних тренировок. Игрок должен был пропустить начало тренировочного лагеря, однако восстановление затянулось. Ньянг пока не принимал участия в матчах своей новой команды.
Форвард проходит последний этап перед возвращением на площадку. Окончательный осмотр пройдет через неделю.
Ньянг набирал 12,5 очка, 3 подбора и 1,6 передачи за 23,1 минуты в среднем за «Атланту» в прошлом чемпионате.
«Юта» идет с результатом 4-8.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости