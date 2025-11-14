Джордж Ньянг близок к возвращению в состав «Юты», пройдет осмотр через неделю

Джордж Ньянг завершает реабилитацию.

Форвард «Джаз» Джордж Ньянг получил стресс-перелом плюсневой кости левой стопы во время летних тренировок. Игрок должен был пропустить начало тренировочного лагеря, однако восстановление затянулось. Ньянг пока не принимал участия в матчах своей новой команды.

Форвард проходит последний этап перед возвращением на площадку. Окончательный осмотр пройдет через неделю.

Ньянг набирал 12,5 очка, 3 подбора и 1,6 передачи за 23,1 минуты в среднем за «Атланту» в прошлом чемпионате.

«Юта» идет с результатом 4-8.