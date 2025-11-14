Эйжа Уилсон об отношениях с Бэмом Адебайо: «Он идеален, его поддержка невероятна»
Эйжа Уилсон счастлива с Бэмом Адебайо.
4-кратная MVP женской НБА Эйжа Уилсон поделилась эмоциями от отношений с центровым «Хит» Бэмом Адебайо.
«Мы сумели построить надежное основание, когда только начали встречаться. Понимали, что будет сложно, с учетом нашего графика и образа жизни. Но мы хотели, чтобы все получилось, и добились этого.
Он идеален, его поддержка невероятна. Не могу поверить, что нашла кого-то, кто мне так подходит», – призналась Уилсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Heat Central
