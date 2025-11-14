Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» уступил «Галатасараю»
14 ноября в чемпионате Турции прошел один матч.
«Бююкчекмедже» проиграл «Галатасараю».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 7-0, Фенербахче – 7-1, Анадолу Эфес – 6-1, Бахчешехир – 6-1, Галатасарай – 5-3, Трабзонспор – 4-3, Эсенлер Эроспор – 4-3, Тофаш – 4-3, Петким Спор – 3-4, Тюрк Телеком – 3-4, Маниса – 2-5, Мерсин – 2-5, Бурсаспор – 2-5, Меркезефенди – 2-5, Каршияка – 1-6, Бююкчекмедже – 0-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости