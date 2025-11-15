Егор Дёмин кроссовером убрал Джейлена Саггса, но попал под блок-шот

В одном из эпизодов матча против «Орландо » российский защитник «Бруклина » Егор Дёмин обыграл защитника «Мэджик» Джейлена Саггса с помощью кроссовера, но не смог завершить атаку, попав под блок-шот.

По итогам встречи на счету Дёмина 8 очков (2 из 9 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 3 из 3 с линии), 3 подбора и 2 передачи.

«Бруклин» проиграл 11-й из 12 матчей – 98:105.