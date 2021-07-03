Мазепин и Латифи получили 30-секундные штрафы за игнорирование желтых флагов, шесть пилотов оправдали

Стюарды решили наказать пилота «Хааса» Никиту Мазепина и представителя «Уильямса» Николаса Латифи за игнорирование двойных желтых флагов после аварии между Себастьяном Феттелем («Астон Мартин») и Кими Райкконеном («Альфа Ромео») на последнем круге Гран-при Австрии.
Мазепин и Латифи получили штрафы в виде десяти секунд «стоп-энд-гоу». Так как наказание вынесено после финиша, в соответствии с регламентом ко времени пилотов добавлено по 30 секунд. Никита и Николас не претендовали на очки – они завершили гонку на 15-й и 19-й строчках. Кроме этого, им выписали по три штрафных балла. Теперь у Мазепина пять штрафных очков, у Латифи – шесть.
Судьи рассматривали действия еще шести гонщиков в режиме желтых флагов: Серхио Переса («Ред Булл»), Карлоса Сайнса, Шарля Леклера (оба – «Феррари»), Даниэля Риккардо («Макларен»), Пьера Гасли («Альфа Таури») и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»). Они избежали наказания.
Мазепин, Перес и шесть других пилотов вызваны к стюардам за игнорирование желтых флагов, еще три – под расследованием
Гран-при Австрии-2021. Ферстаппен выиграл гонку, Боттас – 2-й, Норрис – 3-й, Мазепин – 19-й
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