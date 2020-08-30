Мужская и женская сборные России по волейболу отменили сборы в Токио перед Олимпиадой

Мужская и женская сборные России по волейболу отменили сборы в Токио перед Олимпийскими играми, так как японская сторона не была уверена, что сможет принять спортсменов.

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола ( ) .

«У нас были запланированы сборы в Японии у мужчин и женщин с 14 июля. Но пришлось отказаться от этих планов, потому что с японской стороны были проблемы.

Они не уверены, смогут ли принять команды, как было оговорено. Мы не знаем, смогли бы мы провести такие сборы, которые планировали.

По совокупности мы решили, что 18 июля мужская и женская сборные России напрямую вылетят в . На адаптацию времени хватит», – сказал Яременко.

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