Гран-при Австрии-2021. Стартовый порядок. Гонка – в 16:00

Девятая гонка «Формулы-1» сезона-2021 – Гран-при Австрии – состоится в воскресенье 4 июля. Начало заезда – в 16:00 по московскому времени.

Ред Булл Ринг, Шпильберг

4 июля 2021 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Серхио Перес («Ред Булл»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

7. Юки Цунода («Альфа Таури»)

8. Джордж Расселл («Уильямс»)

9. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

10. Карлос Сайнс («Феррари»)

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

12. Шарль Леклер («Феррари»)

13. Даниэль Риккардо («Макларен»)

14. Фернандо Алонсо («Альпин»)

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)

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