Жорди Фернандес о решении посадить Егора Дёмина на скамейку во второй половине матча против «Орландо»: «Дело не в одном игроке. Дело в том, чтобы найти работающее сочетание»

Фернандес объяснил решение о сокращении времени Дёмина в матче с «Мэджик».

Во второй половине игры против «Орландо» российский защитник «Бруклина » Егор Дёмин провел на паркете всего 7 минут, несмотря на то, что начал матч в стартовом составе.

Его заменил 26-летний защитник Тайриз Мартин, отыгравший в том числе решающие 2 минуты 4-й четверти.

После матча главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес объяснил свое решение.

«Я просто сделал ставку на Тайриза. В какой-то момент ты ищешь такую группу игроков, которая сможет сделать рывок. Дело не в одном игроке. Дело в том, чтобы найти работающее сочетание.

Егор играл против очень жесткой команды. Эти минуты чрезвычайно ценны. Но дело не только в новичках. Вы меня постоянно спрашиваете о новичках, но это касается всех. Мы стали на один процент лучше как команда, и это самое главное», – сказал Фернандес.

Егор Дёмин отыграл 18 минут, набрав 8 очков (2 из 9 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 3 из 3 с линии), 3 подбора и 2 передачи.

«Бруклин» проиграл «Орландо» (98:105), ведя «+4» за 2,5 минуты до конца.